Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1881 года A "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1881 года A "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1881 года A "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,386,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1881
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1881 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2472 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 20 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • Baldwin's (1)
  • Goldberg (1)
  • Grün (7)
  • Heritage (4)
  • Höhn (1)
  • Katz (1)
  • Kroha (2)
  • Künker (3)
  • London Coins (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Russiancoin (3)
  • Stack's (1)
  • Stare Monety (1)
  • Stephen Album (2)
  • WAG (4)
Германия 1 марка 1881 A на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PF64 PCGS
Цена
642 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Германия 1 марка 1881 A на аукционе Baldwin's - February 27, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 27 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
Германия 1 марка 1881 A на аукционе Stack's - January 16, 2024
Германия 1 марка 1881 A на аукционе Stack's - January 16, 2024
Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Германия 1 марка 1881 A на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1881 A на аукционе Stephen Album - September 17, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2023
Сохранность PF64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1881 A на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1881 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 1 марка 1881 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1881 A на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1881 A на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1881 A на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1881 A на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Германия 1 марка 1881 A на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1881 A на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1881 A на аукционе Stephen Album - March 1, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 1 марта 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1881 A на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1881 A на аукционе Russiancoin - December 10, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 10 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1881 A на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1881 A на аукционе London Coins - June 1, 2019
Продавец London Coins
Дата 1 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1881 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 21, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1881 A на аукционе Heritage - July 12, 2018
Германия 1 марка 1881 A на аукционе Heritage - July 12, 2018
Продавец Heritage
Дата 12 июля 2018
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1881 A на аукционе London Coins - December 3, 2017
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1881 A на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Германия 1 марка 1881 A на аукционе Baldwin's - August 6, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 6 августа 2024
Сохранность MS66 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 марка 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1881 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 1 марка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск