Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1881 года A "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,386,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1881
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1881 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2472 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 20 июня 2024.
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Сохранность (слабы)
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- WAG (4)
Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2023
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 1 марта 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 июля 2018
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
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