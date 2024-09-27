Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1881 года E "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,081,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1881
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1881 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1790 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1050 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Grün (6)
- Heritage (1)
- Künker (8)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Teutoburger (1)
- WAG (1)
- Westfälische (1)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Westfälische
Дата 14 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 10 октября 2007
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 15 марта 2007
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 марка 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск