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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1881 года E "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1881 года E "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1881 года E "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,081,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1881
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1881 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1790 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1050 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1881 E на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
272 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Германия 1 марка 1881 E на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
Германия 1 марка 1881 E на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
1088 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Германия 1 марка 1881 E на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1881 E на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1881 E на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1881 E на аукционе Heritage - April 23, 2018
Германия 1 марка 1881 E на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1881 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1881 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1881 E на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1881 E на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1881 E на аукционе Westfälische - February 14, 2012
Продавец Westfälische
Дата 14 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1881 E на аукционе Künker - March 18, 2011
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1881 E на аукционе Künker - October 10, 2007
Продавец Künker
Дата 10 октября 2007
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1881 E на аукционе Künker - March 15, 2007
Продавец Künker
Дата 15 марта 2007
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1881 E на аукционе Künker - March 14, 2002
Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1881 E на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1881 E на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1881 E на аукционе Künker - September 30, 1999
Продавец Künker
Дата 30 сентября 1999
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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