Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1881 года G "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 426,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1881
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1881 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 309 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 13000 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
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- WAG (2)
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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