Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1881 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 240,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1881
- Правитель Альберт (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1881 года "Саксония" со знаком E. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2619 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 680 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2014.
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