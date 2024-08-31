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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1881 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1881 года E "Саксония" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1881 года E "Саксония" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 240,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1881
  • Правитель Альберт (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1881 года "Саксония" со знаком E. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2619 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 680 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1881 E "Саксония" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
293 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Германия 10 марок 1881 E "Саксония" на аукционе Erwin Dietrich - July 7, 2024
Продавец Erwin Dietrich
Дата 7 июля 2024
Сохранность VF
Цена
312 $
Цена в валюте аукциона 280 CHF
Германия 10 марок 1881 E "Саксония" на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1881 E "Саксония" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1881 E "Саксония" на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Германия 10 марок 1881 E "Саксония" на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1881 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1881 E "Саксония" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Германия 10 марок 1881 E "Саксония" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1881 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1881 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1881 E "Саксония" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
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Германия 10 марок 1881 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1881 E "Саксония" на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1881 E "Саксония" на аукционе Höhn - July 23, 2022
Продавец Höhn
Дата 23 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1881 E "Саксония" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1881 E "Саксония" на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1881 E "Саксония" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1881 E "Саксония" на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1881 E "Саксония" на аукционе Gärtner - February 15, 2022
Продавец Gärtner
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1881 E "Саксония" на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1881 E "Саксония" на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1881 "Саксония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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