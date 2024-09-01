Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1881 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1881
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1881 года "Гамбург" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1256 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 36000 EUR. Торги состоялись 14 декабря 2011.
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Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 декабря 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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