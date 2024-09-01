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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1881 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1881 года J "Гамбург" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1881 года J "Гамбург" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1881
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1881 года "Гамбург" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1256 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 36000 EUR. Торги состоялись 14 декабря 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1881 J "Гамбург" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
30413 $
Цена в валюте аукциона 28000 EUR
Германия 20 марок 1881 J "Гамбург" на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Германия 20 марок 1881 J "Гамбург" на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1881 J "Гамбург" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1881 J "Гамбург" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1881 J "Гамбург" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1881 J "Гамбург" на аукционе Aurea - June 4, 2022
Продавец Aurea
Дата 4 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1881 J "Гамбург" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1881 J "Гамбург" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1881 J "Гамбург" на аукционе HIRSCH - May 4, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 4 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1881 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - February 27, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1881 J "Гамбург" на аукционе Rapp - November 25, 2014
Продавец Rapp
Дата 25 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1881 J "Гамбург" на аукционе Künker - October 9, 2014
Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1881 J "Гамбург" на аукционе SINCONA - May 23, 2014
Продавец SINCONA
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1881 J "Гамбург" на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1881 J "Гамбург" на аукционе Künker - October 12, 2012
Продавец Künker
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1881 J "Гамбург" на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1881 J "Гамбург" на аукционе Künker - December 14, 2011
Продавец Künker
Дата 14 декабря 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1881 J "Гамбург" на аукционе Künker - March 18, 2011
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1881 J "Гамбург" на аукционе Künker - June 22, 2010
Продавец Künker
Дата 22 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1881 J "Гамбург" на аукционе Künker - June 23, 2009
Продавец Künker
Дата 23 июня 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1881 "Гамбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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