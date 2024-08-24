Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1876 года A "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Auktionen Frühwald
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 17,297,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1876
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1876 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1196 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2200 EUR. Торги состоялись 5 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Денга1700 (3)
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
2388 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisor
Дата 27 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 22 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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