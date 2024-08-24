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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1876 года A "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1876 года A "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1876 года A "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Auktionen Frühwald

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 17,297,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1876
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1876 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1196 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2200 EUR. Торги состоялись 5 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Денга1700 (3)
Германия 1 марка 1876 A на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
2388 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Германия 1 марка 1876 A на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 58 EUR
Германия 1 марка 1876 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1876 A на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1876 A на аукционе Numisor - June 27, 2022
Продавец Numisor
Дата 27 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1876 A на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1876 A на аукционе Rauch - March 6, 2022
Продавец Rauch
Дата 6 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1876 A на аукционе MUNZE - December 11, 2021
Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1876 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Германия 1 марка 1876 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1876 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Германия 1 марка 1876 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1876 A на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 марка 1876 A на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 марка 1876 A на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1876 A на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Германия 1 марка 1876 A на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность UNC
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Германия 1 марка 1876 A на аукционе Russiancoin - April 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
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Германия 1 марка 1876 A на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Германия 1 марка 1876 A на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Продавец Денга1700
Дата 17 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1876 A на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Германия 1 марка 1876 A на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1876 A на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1876 A на аукционе Frühwald - December 12, 2020
Продавец Frühwald
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1876 A на аукционе Frühwald - December 12, 2020
Продавец Frühwald
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1876 A на аукционе Frühwald - December 12, 2020
Продавец Frühwald
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 марка 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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