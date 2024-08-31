Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Германии 1918 года

Имперские монеты

Аверс
Реверс
1/2 марки 1918 A
Средняя цена 30 $
Продажи
1 33
Аверс
Реверс
1/2 марки 1918 D
Средняя цена 90 $
Продажи
2 139
Аверс
Реверс
1/2 марки 1918 E
Средняя цена 230 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1/2 марки 1918 F
Средняя цена 50 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1/2 марки 1918 G
Средняя цена 15 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/2 марки 1918 J
Средняя цена 45 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
1/2 марки 1905-1919 Смещение штемпеля
Средняя цена 180 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1918 D
Средняя цена 530 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1916-1922 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1916-1922 Поворот штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1918
Средняя цена 5 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1917-1922 Смещение штемпеля
Средняя цена 110 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1917-1922 Инкузный брак
Средняя цена 170 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1918 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1918 D
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1918 E
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1918 F
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1918 G
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1918 J
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1915-1922 Смещение штемпеля
Средняя цена 85 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1915-1922 Инкузный брак
Средняя цена 400 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1918 A
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1918 D
Средняя цена 55 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1918 F
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 3

Монеты Баварии

Аверс
Реверс
3 марки 1918 D Бавария Золотая свадьба
Средняя цена 31000 $
Продажи
0 89
Аверс
Реверс
3 марки 1918 D Бавария Золотая свадьба. Односторонний оттиск
Средняя цена 280 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 марки 1918 D Бавария Золотая свадьба. Клипа. Односторонний оттиск
Средняя цена
Продажи
0 1
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск