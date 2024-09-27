Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 марки 1918 года D "Бавария". Золотая свадьба. Односторонний оттиск (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Золотая свадьба. Односторонний оттиск
Фотография: Stephen Album Rare Coins
Техническая информация
- Металл Серебро
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 3 марки
- Год 1918
- Правитель Людвиг III (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1918 года "Бавария" со знаком D. Золотая свадьба. Односторонний оттиск. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1254 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 280 USD. Торги состоялись 12 мая 2022.
Сохранность
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