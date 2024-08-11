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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1918 года F "Тип 1915-1922" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1918 года F "Тип 1915-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1918 года F "Тип 1915-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 2,51 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 24,598,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1918
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1918 года со знаком F. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1611 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 3000 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Künker (1)
  • WAG (1)
Германия 5 пфеннигов 1918 F на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1918 F на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
176 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Германия 5 пфеннигов 1918 F на аукционе Künker - June 19, 2007
Продавец Künker
Дата 19 июня 2007
Сохранность VF
Цена
1140 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1918 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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