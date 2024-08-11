Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1918 года F "Тип 1915-1922" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 2,51 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 24,598,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1918
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1918 года со знаком F. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1611 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 3000 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
Сохранность
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Где продать?
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