Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1918 года E "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,807,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1918
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1918 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 957 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 5000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (3)
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
448 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Продавец Numis Arena
Дата 13 января 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numis Arena
Дата 29 октября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS62 CGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Где продать?
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