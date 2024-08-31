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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1918 года E "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1918 года E "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1918 года E "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,807,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1918
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1918 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 957 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 5000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1/2 марки 1918 E на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
448 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Германия 1/2 марки 1918 E на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Германия 1/2 марки 1918 E на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Германия 1/2 марки 1918 E на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Германия 1/2 марки 1918 E на аукционе Numis Arena - January 13, 2024
Продавец Numis Arena
Дата 13 января 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1918 E на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Германия 1/2 марки 1918 E на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 1/2 марки 1918 E на аукционе Numis Arena - October 29, 2023
Продавец Numis Arena
Дата 29 октября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1918 E на аукционе Stack's - October 15, 2023
Германия 1/2 марки 1918 E на аукционе Stack's - October 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1918 E на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Германия 1/2 марки 1918 E на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 1/2 марки 1918 E на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Германия 1/2 марки 1918 E на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1918 E на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
Германия 1/2 марки 1918 E на аукционе MUNZE - September 16, 2022
Германия 1/2 марки 1918 E на аукционе MUNZE - September 16, 2022
Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS62 CGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1918 E на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1918 E на аукционе Rio de la Plata - March 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
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Германия 1/2 марки 1918 E на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1918 E на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1918 E на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1918 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1918 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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