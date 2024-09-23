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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1918 года J "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1918 года J "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1918 года J "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,452,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1918
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1918 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2364 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1500 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Германия 1/2 марки 1918 J на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1918 J на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Германия 1/2 марки 1918 J на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 1/2 марки 1918 J на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Германия 1/2 марки 1918 J на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Германия 1/2 марки 1918 J на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1918 J на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1918 J на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Германия 1/2 марки 1918 J на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1918 J на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1918 J на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1918 J на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1918 J на аукционе Rio de la Plata - March 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1/2 марки 1918 J на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU
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Германия 1/2 марки 1918 J на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 1/2 марки 1918 J на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1918 J на аукционе Stack's - October 21, 2020
Германия 1/2 марки 1918 J на аукционе Stack's - October 21, 2020
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1918 J на аукционе Möller - April 9, 2018
Продавец Möller
Дата 9 апреля 2018
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO
Цена
Германия 1/2 марки 1918 J на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1918 J на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1918 J на аукционе Heritage - April 26, 2010
Германия 1/2 марки 1918 J на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1918 J на аукционе Künker - October 11, 2001
Продавец Künker
Дата 11 октября 2001
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1918 J на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1918 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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