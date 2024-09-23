Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1918 года J "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,452,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1918
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1918 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2364 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1500 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность PF66 NGC
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2001
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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