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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1918 года F "Тип 1916-1918" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1918 года F "Тип 1916-1918" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1918 года F "Тип 1916-1918" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,50 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1918
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1918 года со знаком F. Это алюминиевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5145 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 4 июля 2014.

Сохранность
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Германия 1 пфенниг 1918 F на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
1890 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Германия 1 пфенниг 1918 F на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
2544 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Германия 1 пфенниг 1918 F на аукционе Künker - July 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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