Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1918 года F "Тип 1916-1918" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,50 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1918
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1918 года со знаком F. Это алюминиевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5145 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 4 июля 2014.
Сохранность
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Где продать?
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