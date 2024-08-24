Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1918 года D "Тип 1916-1922" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 3,60 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 42,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1918
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1918 года со знаком D. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6501 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3700 EUR. Торги состоялись 24 марта 2021.
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 4 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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