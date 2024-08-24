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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1918 года D "Тип 1916-1922" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1918 года D "Тип 1916-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1918 года D "Тип 1916-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3,60 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 42,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1918
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1918 года со знаком D. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6501 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3700 EUR. Торги состоялись 24 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 пфеннигов 1918 D на аукционе Solidus Numismatik - June 18, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 18 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1918 D на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность GENUINE PCGS
Цена
Германия 10 пфеннигов 1918 D на аукционе Stephen Album - June 16, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
325 $
Цена в валюте аукциона 325 USD
Германия 10 пфеннигов 1918 D на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 10 пфеннигов 1918 D на аукционе Solidus Numismatik - February 20, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1918 D на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность GENUINE PCGS
Цена
Германия 10 пфеннигов 1918 D на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 10 пфеннигов 1918 D на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность XF
Цена
1211 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Германия 10 пфеннигов 1918 D на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1918 D на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1918 D на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1918 D на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1918 D на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1918 D на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2020
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1918 D на аукционе Felzmann - March 4, 2020
Продавец Felzmann
Дата 4 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1918 D на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1918 D на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность XF
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Германия 10 пфеннигов 1918 D на аукционе Sonntag - June 5, 2019
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2019
Сохранность VF
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Германия 10 пфеннигов 1918 D на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1918 D на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1918 D на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1918 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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