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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 марки 1918 года D "Бавария". Золотая свадьба. Клипа. Односторонний оттиск (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Золотая свадьба. Клипа. Односторонний оттиск

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Техническая информация

  • Металл Серебро

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 3 марки
  • Год 1918
  • Правитель Людвиг III (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1918 года "Бавария" со знаком D. Золотая свадьба. Клипа. Односторонний оттиск. Это серебряная монета периода Германской империи

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
Германия 3 марки 1918 D "Бавария" на аукционе Gorny & Mosch - April 21, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

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