Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 марки 1918 года D "Бавария". Золотая свадьба. Клипа. Односторонний оттиск (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Золотая свадьба. Клипа. Односторонний оттиск
Техническая информация
- Металл Серебро
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 3 марки
- Год 1918
- Правитель Людвиг III (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1918 года "Бавария" со знаком D. Золотая свадьба. Клипа. Односторонний оттиск. Это серебряная монета периода Германской империи
Сохранность
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
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