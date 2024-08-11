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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1918 года F "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1918 года F "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1918 года F "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,010,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1918
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1918 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1283 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 240 EUR. Торги состоялись 5 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1/2 марки 1918 F на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Германия 1/2 марки 1918 F на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Германия 1/2 марки 1918 F на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
257 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Германия 1/2 марки 1918 F на аукционе Frühwald - November 27, 2022
Продавец Frühwald
Дата 27 ноября 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Германия 1/2 марки 1918 F на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1918 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 1/2 марки 1918 F на аукционе Heritage - September 30, 2018
Германия 1/2 марки 1918 F на аукционе Heritage - September 30, 2018
Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1918 F на аукционе Heritage - September 30, 2018
Германия 1/2 марки 1918 F на аукционе Heritage - September 30, 2018
Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1918 F на аукционе Heritage - November 23, 2017
Германия 1/2 марки 1918 F на аукционе Heritage - November 23, 2017
Продавец Heritage
Дата 23 ноября 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1918 F на аукционе Heritage - August 2, 2011
Германия 1/2 марки 1918 F на аукционе Heritage - August 2, 2011
Продавец Heritage
Дата 2 августа 2011
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1918 F на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1918 F на аукционе Heritage - June 13, 2010
Германия 1/2 марки 1918 F на аукционе Heritage - June 13, 2010
Продавец Heritage
Дата 13 июня 2010
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1918 F на аукционе Heritage - June 13, 2010
Германия 1/2 марки 1918 F на аукционе Heritage - June 13, 2010
Продавец Heritage
Дата 13 июня 2010
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1918 F на аукционе Heritage - March 14, 2010
Германия 1/2 марки 1918 F на аукционе Heritage - March 14, 2010
Продавец Heritage
Дата 14 марта 2010
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1918 F на аукционе Heritage - February 14, 2010
Германия 1/2 марки 1918 F на аукционе Heritage - February 14, 2010
Продавец Heritage
Дата 14 февраля 2010
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1918 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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