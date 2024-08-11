Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1918 года F "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,010,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1918
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1918 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1283 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 240 EUR. Торги состоялись 5 июня 2023.
Сохранность
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 ноября 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 августа 2011
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 июня 2010
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 июня 2010
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 марта 2010
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Где продать?
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