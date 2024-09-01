Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1918 года D "Тип 1916-1918" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,50 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 318,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1918
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1918 года со знаком D. Это алюминиевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4288 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 100 EUR. Торги состоялись 6 сентября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Teutoburger (8)
Продавец Stephen Album
Дата 1 марта 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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