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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1918 года D "Тип 1916-1918" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1918 года D "Тип 1916-1918" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1918 года D "Тип 1916-1918" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,50 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 318,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1918
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1918 года со знаком D. Это алюминиевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4288 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 100 EUR. Торги состоялись 6 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (1)
  • Teutoburger (8)
Германия 1 пфенниг 1918 D на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 33 EUR
Германия 1 пфенниг 1918 D на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Германия 1 пфенниг 1918 D на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1918 D на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1918 D на аукционе Stephen Album - March 1, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 1 марта 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 1 пфенниг 1918 D на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1918 D на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 1 пфенниг 1918 D на аукционе Solidus Numismatik - May 20, 2017
Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Германия 1 пфенниг 1918 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1918 D на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
Германия 1 пфенниг 1918 D на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 пфенниг 1918 D на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
Германия 1 пфенниг 1918 D на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1918 D на аукционе Rauch - July 11, 2015
Продавец Rauch
Дата 11 июля 2015
Сохранность XF
Цена
Германия 1 пфенниг 1918 D на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1918 D на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1918 D на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1918 D на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1918 D на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1918 D на аукционе Teutoburger - September 7, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1918 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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