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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1918 года D "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1918 года D "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1918 года D "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,670,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1918
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (139) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1918 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 24286 проданному на аукционе Heritage Auctions за 360 USD. Торги состоялись 25 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1/2 марки 1918 D на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 62 EUR
Германия 1/2 марки 1918 D на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 66 EUR
Германия 1/2 марки 1918 D на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1918 D на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1918 D на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1918 D на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Германия 1/2 марки 1918 D на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
Германия 1/2 марки 1918 D на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Германия 1/2 марки 1918 D на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
Германия 1/2 марки 1918 D на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Германия 1/2 марки 1918 D на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
Германия 1/2 марки 1918 D на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Германия 1/2 марки 1918 D на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
Германия 1/2 марки 1918 D на аукционе Stack's - April 21, 2024
Германия 1/2 марки 1918 D на аукционе Stack's - April 21, 2024
Продавец Stack's
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1918 D на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1918 D на аукционе Heritage - March 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность MS68 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1918 D на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Германия 1/2 марки 1918 D на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 1/2 марки 1918 D на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
Германия 1/2 марки 1918 D на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 1/2 марки 1918 D на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1918 D на аукционе Heritage - February 22, 2024
Продавец Heritage
Дата 22 февраля 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1918 D на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1/2 марки 1918 D на аукционе Heritage - February 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1918 D на аукционе Heritage - February 1, 2024
Продавец Heritage
Дата 1 февраля 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1918 D на аукционе Heritage - February 1, 2024
Продавец Heritage
Дата 1 февраля 2024
Сохранность MS67 NGC
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Германия 1/2 марки 1918 D на аукционе Heritage - January 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 января 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Где купить?
Германия 1/2 марки 1918 D на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 1/2 марки 1918 D на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 1/2 марки 1918 D на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 1/2 марки 1918 D на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 1/2 марки 1918 D на аукционе Stack's - August 23, 2024
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2024
Сохранность MS67 PCGS
К аукциону
Германия 1/2 марки 1918 D на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS67 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1918 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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