Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1918 года D "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,670,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1918
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (139) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1918 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 24286 проданному на аукционе Heritage Auctions за 360 USD. Торги состоялись 25 марта 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS68 NGC
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Продавец Stack's
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность MS68 PCGS
Цена
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Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Heritage
Дата 22 февраля 2024
Сохранность MS67 PCGS
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Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 февраля 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 февраля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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