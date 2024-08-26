Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 марки 1918 года D "Бавария". Золотая свадьба (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Золотая свадьба
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 16,67 гр
- Чистого серебра (0,4824 oz) 15,003 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 130
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 3 марки
- Год 1918
- Правитель Людвиг III (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (89) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1918 года "Бавария" со знаком D. Золотая свадьба. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе Katz Auction за 50000 EUR. Торги состоялись 29 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
32714 $
Цена в валюте аукциона 30000 EUR
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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