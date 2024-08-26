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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 марки 1918 года D "Бавария". Золотая свадьба (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Золотая свадьба

Аверс монеты - 3 марки 1918 года D "Бавария" Золотая свадьба - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 3 марки 1918 года D "Бавария" Золотая свадьба - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 16,67 гр
  • Чистого серебра (0,4824 oz) 15,003 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 130

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 3 марки
  • Год 1918
  • Правитель Людвиг III (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (89) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1918 года "Бавария" со знаком D. Золотая свадьба. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе Katz Auction за 50000 EUR. Торги состоялись 29 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 3 марки 1918 D "Бавария" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
54258 $
Цена в валюте аукциона 50000 EUR
Германия 3 марки 1918 D "Бавария" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
32714 $
Цена в валюте аукциона 30000 EUR
Германия 3 марки 1918 D "Бавария" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 марки 1918 D "Бавария" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1918 D "Бавария" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 3 марки 1918 D "Бавария" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Германия 3 марки 1918 D "Бавария" на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1918 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 3 марки 1918 D "Бавария" на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 марки 1918 D "Бавария" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1918 D "Бавария" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 марки 1918 D "Бавария" на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 марки 1918 D "Бавария" на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 марки 1918 D "Бавария" на аукционе Nihon - June 13, 2021
Продавец Nihon
Дата 13 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 марки 1918 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
Германия 3 марки 1918 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1918 D "Бавария" на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1918 D "Бавария" на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 марки 1918 D "Бавария" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 марки 1918 D "Бавария" на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1918 D "Бавария" на аукционе Höhn - February 28, 2021
Продавец Höhn
Дата 28 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 марки 1918 "Бавария" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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