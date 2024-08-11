Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1918 года "Тип 1917-1922" (Германия, Германская Империя)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1918 года. Это цинковая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1929 проданному на аукционе VL Nummus за 20 EUR. Торги состоялись 12 марта 2022.
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