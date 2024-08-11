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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1918 года "Тип 1917-1922" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1918 года "Тип 1917-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1918 года "Тип 1917-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 3,23 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 202,008,000
  • Тираж PROOF 28

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1918
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1918 года. Это цинковая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1929 проданному на аукционе VL Nummus за 20 EUR. Торги состоялись 12 марта 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (1)
Германия 10 пфеннигов 1918 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1918 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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