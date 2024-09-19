Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1918 года E "Тип 1915-1922" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1918 года E "Тип 1915-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1918 года E "Тип 1915-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Münz- und Edelmetallhandel Andreas Fenzl GmbH

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 2,51 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 23,600,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1918
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1918 года со знаком E. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6411 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 150 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
Германия 5 пфеннигов 1918 E на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1918 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1918 года Все немецкие монеты немецкие железные монеты немецкие монеты номиналом 5 пфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск