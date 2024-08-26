Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1918 года G "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,032,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1918
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1918 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1397 проданному на аукционе Katz Auction за 21 EUR. Торги состоялись 29 октября 2022.
Сохранность
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Где продать?
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