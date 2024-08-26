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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1918 года G "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1918 года G "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1918 года G "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,032,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1918
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1918 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1397 проданному на аукционе Katz Auction за 21 EUR. Торги состоялись 29 октября 2022.

Сохранность
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  • Katz (1)
  • Rio de la Plata (1)
  • Stare Monety (1)
Германия 1/2 марки 1918 G на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Германия 1/2 марки 1918 G на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Германия 1/2 марки 1918 G на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Германия 1/2 марки 1918 G на аукционе Rio de la Plata - August 31, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1918 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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