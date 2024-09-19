Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1918 года A "Тип 1916-1918" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,50 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1918
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1918 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1927 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 3200 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 8 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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