1 пфенниг 1918 года A "Тип 1916-1918" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1918 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1927 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 3200 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2019.

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