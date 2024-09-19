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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1918 года A "Тип 1916-1918" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1918 года A "Тип 1916-1918" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1918 года A "Тип 1916-1918" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,50 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1918
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1918 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1927 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 3200 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 пфенниг 1918 A на аукционе Busso Peus - November 3, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
2160 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Германия 1 пфенниг 1918 A на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность SP61 PCGS
Цена
1894 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Германия 1 пфенниг 1918 A на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1918 A на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1918 A на аукционе Busso Peus - November 8, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 8 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1918 A на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1918 A на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1918 A на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1918 A на аукционе Künker - July 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1918 A на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1918 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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