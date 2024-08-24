Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1918 года A "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,622,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1918
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1918 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2279 проданному на аукционе SINCONA AG за 260 CHF. Торги состоялись 16 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- BAC (12)
- COINSNET (1)
- Emporium Hamburg (1)
- Goldberg (3)
- Heritage (4)
- Höhn (1)
- Katz (2)
- Künker (2)
- MUNZE (1)
- Russiancoin (1)
- SINCONA (1)
- Stack's (1)
- Stare Monety (2)
- Денга1700 (1)
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 350 RUB
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где купить?
Где продать?
Для продажи 1/2 марки 1918 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск