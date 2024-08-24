Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1918 года A "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1918 года A "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1918 года A "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,622,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1918
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1918 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2279 проданному на аукционе SINCONA AG за 260 CHF. Торги состоялись 16 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • BAC (12)
  • COINSNET (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Goldberg (3)
  • Heritage (4)
  • Höhn (1)
  • Katz (2)
  • Künker (2)
  • MUNZE (1)
  • Russiancoin (1)
  • SINCONA (1)
  • Stack's (1)
  • Stare Monety (2)
  • Денга1700 (1)
Германия 1/2 марки 1918 A на аукционе Stack's - May 15, 2024
Германия 1/2 марки 1918 A на аукционе Stack's - May 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Германия 1/2 марки 1918 A на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 350 RUB
Германия 1/2 марки 1918 A на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Германия 1/2 марки 1918 A на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 1/2 марки 1918 A на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 1/2 марки 1918 A на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1918 A на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Германия 1/2 марки 1918 A на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1918 A на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1918 A на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 1/2 марки 1918 A на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 1/2 марки 1918 A на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 1/2 марки 1918 A на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 1/2 марки 1918 A на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1918 A на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 1/2 марки 1918 A на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 1/2 марки 1918 A на аукционе MUNZE - December 11, 2021
Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1918 A на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 1/2 марки 1918 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Германия 1/2 марки 1918 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1918 A на аукционе BAC - July 21, 2021
Продавец BAC
Дата 21 июля 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 1/2 марки 1918 A на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1918 A на аукционе BAC - February 10, 2021
Продавец BAC
Дата 10 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 1/2 марки 1918 A на аукционе BAC - July 7, 2020
Продавец BAC
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU
Цена
Германия 1/2 марки 1918 A на аукционе BAC - December 19, 2019
Продавец BAC
Дата 19 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
Где купить?
Германия 1/2 марки 1918 A на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 1/2 марки 1918 A на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 1/2 марки 1918 A на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 1/2 марки 1918 A на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 1/2 марки 1918 A на аукционе Stack's - August 23, 2024
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2024
Сохранность MS67 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1918 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1918 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 1/2 марки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск