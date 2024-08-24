1/2 марки 1918 года A "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1918 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2279 проданному на аукционе SINCONA AG за 260 CHF. Торги состоялись 16 октября 2013.

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