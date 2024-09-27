Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Бремена 10 марок Германской империи - Германия

type-coin
type-coin

10 марок 1907

Бремен
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1907 J 20,006 1 405
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Все немецкие монеты немецкие монеты номиналом 10 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск