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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Бремена 5 марок Германской империи - Германия

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5 марок 1906

Бремен
Год Знак Описание Продажи Продажи
1906 J 6 1063
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