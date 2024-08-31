Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Имперские монеты 25 пфеннигов Германской империи - Германия
25 пфеннигов 1909-1912
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1909 A 962,000 0 251909 D 1,406,000 0 141909 E 250,000 0 121909 F 400,000 0 151909 G 610,000 0 101909 J 10,000 0 321910 A 9,522,000 0 331910 D 1,408,000 0 91910 E 1,242,000 0 241910 F 1,605,000 0 131910 G 330,000 0 61910 J 1,561,000 0 191911 A 3,179,000 0 161911 D 506,000 0 41911 E 747,000 0 191911 G 892,000 0 81911 J 516,000 0 101912 A 2,590,000 0 91912 D 900,000 0 21912 F 1,003,000 0 111912 J 362,000 0 81909-1912 J Смещение штемпеля - 0 2
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