Германия Период: 1871-2001 1871-2001
25 пфеннигов 1910 года G "Тип 1909-1912" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 330,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 25 пфеннигов
- Год 1910
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 25 пфеннигов 1910 года со знаком G. Это никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2293 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 270 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
259 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 340 RUB
Продавец Frühwald
Дата 19 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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