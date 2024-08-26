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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

25 пфеннигов 1909 года D "Тип 1909-1912" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 25 пфеннигов 1909 года D "Тип 1909-1912" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 25 пфеннигов 1909 года D "Тип 1909-1912" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,406,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 25 пфеннигов
  • Год 1909
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 25 пфеннигов 1909 года со знаком D. Это никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1444 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 270 EUR. Торги состоялись 10 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rio de la Plata (1)
  • WAG (2)
Германия 25 пфеннигов 1909 D на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Германия 25 пфеннигов 1909 D на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 25 пфеннигов 1909 D на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность AU
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 150 CZK
Германия 25 пфеннигов 1909 D на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 53 EUR
Германия 25 пфеннигов 1909 D на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1909 D на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1909 D на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 25 пфеннигов 1909 D на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Германия 25 пфеннигов 1909 D на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1909 D на аукционе Rio de la Plata - December 17, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1909 D на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1909 D на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1909 D на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Германия 25 пфеннигов 1909 D на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1909 D на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1909 D на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1909 D на аукционе Katz - December 18, 2016
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 25 пфеннигов 1909 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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