Германия Период: 1871-2001 1871-2001
25 пфеннигов 1909 года D "Тип 1909-1912" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,406,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 25 пфеннигов
- Год 1909
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 25 пфеннигов 1909 года со знаком D. Это никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1444 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 270 EUR. Торги состоялись 10 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (2)
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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