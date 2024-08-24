25 пфеннигов 1911 года A "Тип 1909-1912" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 25 пфеннигов 1911 года со знаком A. Это никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34104 проданному на аукционе Heritage Auctions за 504 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.

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