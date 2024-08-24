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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

25 пфеннигов 1911 года A "Тип 1909-1912" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 25 пфеннигов 1911 года A "Тип 1909-1912" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 25 пфеннигов 1911 года A "Тип 1909-1912" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,179,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 25 пфеннигов
  • Год 1911
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 25 пфеннигов 1911 года со знаком A. Это никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34104 проданному на аукционе Heritage Auctions за 504 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 25 пфеннигов 1911 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 25 пфеннигов 1911 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность AU
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 95 CZK
Германия 25 пфеннигов 1911 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 25 пфеннигов 1911 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 25 пфеннигов 1911 A на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 25 пфеннигов 1911 A на аукционе Numismática Leilões - April 17, 2023
Продавец Numismática Leilões
Дата 17 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 25 пфеннигов 1911 A на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1911 A на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1911 A на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1911 A на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Германия 25 пфеннигов 1911 A на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 25 пфеннигов 1911 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Германия 25 пфеннигов 1911 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1911 A на аукционе Heritage - September 11, 2018
Германия 25 пфеннигов 1911 A на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1911 A на аукционе Höhn - May 27, 2017
Продавец Höhn
Дата 27 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1911 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1911 A на аукционе Katz - December 18, 2016
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
Германия 25 пфеннигов 1911 A на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 25 пфеннигов 1911 A на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1911 A на аукционе Heritage - February 14, 2010
Германия 25 пфеннигов 1911 A на аукционе Heritage - February 14, 2010
Продавец Heritage
Дата 14 февраля 2010
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 пфеннигов 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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