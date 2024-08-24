Германия Период: 1871-2001 1871-2001
25 пфеннигов 1911 года A "Тип 1909-1912" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,179,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 25 пфеннигов
- Год 1911
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 25 пфеннигов 1911 года со знаком A. Это никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34104 проданному на аукционе Heritage Auctions за 504 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец Numismática Leilões
Дата 17 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 25 пфеннигов 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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