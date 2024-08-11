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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

25 пфеннигов 1909 года G "Тип 1909-1912" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 25 пфеннигов 1909 года G "Тип 1909-1912" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 25 пфеннигов 1909 года G "Тип 1909-1912" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 610,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 25 пфеннигов
  • Год 1909
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 25 пфеннигов 1909 года со знаком G. Это никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1204 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 650 EUR. Торги состоялись 5 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (3)
Германия 25 пфеннигов 1909 G на аукционе CNG - May 1, 2024
Продавец CNG
Дата 1 мая 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Германия 25 пфеннигов 1909 G на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
706 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Германия 25 пфеннигов 1909 G на аукционе CNG - January 18, 2024
Продавец CNG
Дата 18 января 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Германия 25 пфеннигов 1909 G на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1909 G на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1909 G на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1909 G на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1909 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 25 пфеннигов 1909 G на аукционе WAG - November 6, 2016
Продавец WAG
Дата 6 ноября 2016
Сохранность PF65 PCGS
Цена
Германия 25 пфеннигов 1909 G на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 25 пфеннигов 1909 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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