Германия Период: 1871-2001 1871-2001
25 пфеннигов 1909 года G "Тип 1909-1912" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 610,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 25 пфеннигов
- Год 1909
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 25 пфеннигов 1909 года со знаком G. Это никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1204 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 650 EUR. Торги состоялись 5 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
706 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Где продать?
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