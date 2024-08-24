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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

25 пфеннигов 1910 года D "Тип 1909-1912" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 25 пфеннигов 1910 года D "Тип 1909-1912" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 25 пфеннигов 1910 года D "Тип 1909-1912" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,408,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 25 пфеннигов
  • Год 1910
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 25 пфеннигов 1910 года со знаком D. Это никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 61135 проданному на аукционе Heritage Auctions за 196 USD. Торги состоялись 17 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Ibrahim's Collectibles (1)
  • Katz (1)
  • Numis.be (1)
  • NUMMUS Olomouc (3)
Германия 25 пфеннигов 1910 D на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Германия 25 пфеннигов 1910 D на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 120 CZK
Германия 25 пфеннигов 1910 D на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Германия 25 пфеннигов 1910 D на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 25 пфеннигов 1910 D на аукционе Ibrahim's Collectibles - May 30, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 30 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 25 пфеннигов 1910 D на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Германия 25 пфеннигов 1910 D на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 25 пфеннигов 1910 D на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Германия 25 пфеннигов 1910 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 25 пфеннигов 1910 D на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 25 пфеннигов 1910 D на аукционе Numis.be - May 20, 2013
Продавец Numis.be
Дата 20 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Германия 25 пфеннигов 1910 D на аукционе Heritage - January 17, 2010
Германия 25 пфеннигов 1910 D на аукционе Heritage - January 17, 2010
Продавец Heritage
Дата 17 января 2010
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 25 пфеннигов 1910 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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