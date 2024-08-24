Германия Период: 1871-2001 1871-2001
25 пфеннигов 1910 года D "Тип 1909-1912" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,408,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 25 пфеннигов
- Год 1910
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 25 пфеннигов 1910 года со знаком D. Это никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 61135 проданному на аукционе Heritage Auctions за 196 USD. Торги состоялись 17 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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