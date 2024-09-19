Германия Период: 1871-2001 1871-2001
25 пфеннигов 1910 года F "Тип 1909-1912" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,605,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 25 пфеннигов
- Год 1910
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 25 пфеннигов 1910 года со знаком F. Это никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 71566 проданному на аукционе Stack's Bowers за 340 USD. Торги состоялись 21 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
340 $
Цена в валюте аукциона 340 USD
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis.be
Дата 25 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 14 сентября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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