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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

25 пфеннигов 1910 года F "Тип 1909-1912" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 25 пфеннигов 1910 года F "Тип 1909-1912" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 25 пфеннигов 1910 года F "Тип 1909-1912" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,605,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 25 пфеннигов
  • Год 1910
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 25 пфеннигов 1910 года со знаком F. Это никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 71566 проданному на аукционе Stack's Bowers за 340 USD. Торги состоялись 21 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (1)
Германия 25 пфеннигов 1910 F на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Германия 25 пфеннигов 1910 F на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 110 CZK
Германия 25 пфеннигов 1910 F на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Германия 25 пфеннигов 1910 F на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 25 пфеннигов 1910 F на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Германия 25 пфеннигов 1910 F на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 25 пфеннигов 1910 F на аукционе Stack's - October 21, 2020
Германия 25 пфеннигов 1910 F на аукционе Stack's - October 21, 2020
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
340 $
Цена в валюте аукциона 340 USD
Германия 25 пфеннигов 1910 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1910 F на аукционе Höhn - May 27, 2017
Продавец Höhn
Дата 27 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1910 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1910 F на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 25 пфеннигов 1910 F на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1910 F на аукционе Numis.be - May 20, 2013
Продавец Numis.be
Дата 20 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Германия 25 пфеннигов 1910 F на аукционе Numis.be - November 25, 2012
Продавец Numis.be
Дата 25 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1910 F на аукционе Westfälische - September 14, 2011
Продавец Westfälische
Дата 14 сентября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1910 F на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2006
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 пфеннигов 1910 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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