Германия Период: 1871-2001 1871-2001
25 пфеннигов 1911 года G "Тип 1909-1912" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 892,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 25 пфеннигов
- Год 1911
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 25 пфеннигов 1911 года со знаком G. Это никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 62378 проданному на аукционе Heritage Auctions за 312 USD. Торги состоялись 10 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (1)
Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 16 USD
Продавец Heritage
Дата 11 марта 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
312 $
Цена в валюте аукциона 312 USD
Продавец MDC Monaco
Дата 14 ноября 2019
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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