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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

25 пфеннигов 1911 года G "Тип 1909-1912" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 25 пфеннигов 1911 года G "Тип 1909-1912" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 25 пфеннигов 1911 года G "Тип 1909-1912" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 892,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 25 пфеннигов
  • Год 1911
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 25 пфеннигов 1911 года со знаком G. Это никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 62378 проданному на аукционе Heritage Auctions за 312 USD. Торги состоялись 10 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rio de la Plata (1)
  • WAG (1)
Германия 25 пфеннигов 1911 G на аукционе Rio de la Plata - August 31, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 16 USD
Германия 25 пфеннигов 1911 G на аукционе Heritage - March 11, 2021
Германия 25 пфеннигов 1911 G на аукционе Heritage - March 11, 2021
Продавец Heritage
Дата 11 марта 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
312 $
Цена в валюте аукциона 312 USD
Германия 25 пфеннигов 1911 G на аукционе MDC Monaco - November 14, 2019
Продавец MDC Monaco
Дата 14 ноября 2019
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1911 G на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1911 G на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1911 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1911 G на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1911 G на аукционе Aurea - October 4, 2016
Продавец Aurea
Дата 4 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 пфеннигов 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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