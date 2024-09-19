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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

25 пфеннигов 1911 года J "Тип 1909-1912" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 25 пфеннигов 1911 года J "Тип 1909-1912" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 25 пфеннигов 1911 года J "Тип 1909-1912" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 516,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 25 пфеннигов
  • Год 1911
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 25 пфеннигов 1911 года со знаком J. Это никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 17 проданному на аукционе NOA за 380 EUR. Торги состоялись 4 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Grün (2)
  • Katz (5)
  • Künker (1)
  • NOA (1)
  • Pesek Auctions (1)
Германия 25 пфеннигов 1911 J на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Германия 25 пфеннигов 1911 J на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
412 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Германия 25 пфеннигов 1911 J на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 53 EUR
Германия 25 пфеннигов 1911 J на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Германия 25 пфеннигов 1911 J на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1911 J на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1911 J на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1911 J на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1911 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1911 J на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1911 J на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 пфеннигов 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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