Германия Период: 1871-2001 1871-2001
25 пфеннигов 1911 года J "Тип 1909-1912" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 516,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 25 пфеннигов
- Год 1911
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 25 пфеннигов 1911 года со знаком J. Это никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 17 проданному на аукционе NOA за 380 EUR. Торги состоялись 4 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Pesek Auctions (1)
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
412 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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