Германия Период: 1871-2001 1871-2001
25 пфеннигов 1909 года J "Тип 1909-1912" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 25 пфеннигов
- Год 1909
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 25 пфеннигов 1909 года со знаком J. Это никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1741 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2500 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
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Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 14 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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