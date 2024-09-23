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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

25 пфеннигов 1912 года A "Тип 1909-1912" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 25 пфеннигов 1912 года A "Тип 1909-1912" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 25 пфеннигов 1912 года A "Тип 1909-1912" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,590,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 25 пфеннигов
  • Год 1912
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 25 пфеннигов 1912 года со знаком A. Это никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4884 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 430 EUR. Торги состоялись 17 апреля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (1)
  • Katz (1)
  • Künker (2)
  • NUMMUS Olomouc (4)
Германия 25 пфеннигов 1912 A на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность AU
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Германия 25 пфеннигов 1912 A на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
470 $
Цена в валюте аукциона 430 EUR
Германия 25 пфеннигов 1912 A на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Германия 25 пфеннигов 1912 A на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 25 пфеннигов 1912 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Германия 25 пфеннигов 1912 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 25 пфеннигов 1912 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Германия 25 пфеннигов 1912 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 25 пфеннигов 1912 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Германия 25 пфеннигов 1912 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 25 пфеннигов 1912 A на аукционе Emporium Hamburg - March 2, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1912 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1912 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 пфеннигов 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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