25 пфеннигов 1912 года A "Тип 1909-1912" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 25 пфеннигов 1912 года со знаком A. Это никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4884 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 430 EUR. Торги состоялись 17 апреля 2023.

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