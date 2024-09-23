Германия Период: 1871-2001 1871-2001
25 пфеннигов 1912 года A "Тип 1909-1912" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,590,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 25 пфеннигов
- Год 1912
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 25 пфеннигов 1912 года со знаком A. Это никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4884 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 430 EUR. Торги состоялись 17 апреля 2023.
Сохранность
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- Emporium Hamburg (1)
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- NUMMUS Olomouc (4)
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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