25 пфеннигов 1910 года A "Тип 1909-1912" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 25 пфеннигов 1910 года со знаком A. Это никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1287 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 270 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2020.

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