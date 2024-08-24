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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

25 пфеннигов 1910 года A "Тип 1909-1912" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 25 пфеннигов 1910 года A "Тип 1909-1912" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 25 пфеннигов 1910 года A "Тип 1909-1912" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,522,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 25 пфеннигов
  • Год 1910
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 25 пфеннигов 1910 года со знаком A. Это никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1287 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 270 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 25 пфеннигов 1910 A на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Германия 25 пфеннигов 1910 A на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Германия 25 пфеннигов 1910 A на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 10 PLN
Германия 25 пфеннигов 1910 A на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 25 пфеннигов 1910 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 25 пфеннигов 1910 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1910 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 25 пфеннигов 1910 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 25 пфеннигов 1910 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 25 пфеннигов 1910 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 25 пфеннигов 1910 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 25 пфеннигов 1910 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 25 пфеннигов 1910 A на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1910 A на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 25 пфеннигов 1910 A на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1910 A на аукционе Rio de la Plata - September 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1910 A на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Германия 25 пфеннигов 1910 A на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 25 пфеннигов 1910 A на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Германия 25 пфеннигов 1910 A на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 25 пфеннигов 1910 A на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1910 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Германия 25 пфеннигов 1910 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1910 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Германия 25 пфеннигов 1910 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 25 пфеннигов 1910 A на аукционе Stack's - February 22, 2022
Германия 25 пфеннигов 1910 A на аукционе Stack's - February 22, 2022
Продавец Stack's
Дата 22 февраля 2022
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1910 A на аукционе Heritage - July 1, 2021
Германия 25 пфеннигов 1910 A на аукционе Heritage - July 1, 2021
Продавец Heritage
Дата 1 июля 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Германия 25 пфеннигов 1910 A на аукционе Stack's - June 23, 2021
Германия 25 пфеннигов 1910 A на аукционе Stack's - June 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 июня 2021
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1910 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Германия 25 пфеннигов 1910 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 25 пфеннигов 1910 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Германия 25 пфеннигов 1910 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 25 пфеннигов 1910 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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