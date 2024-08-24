Германия Период: 1871-2001 1871-2001
25 пфеннигов 1910 года A "Тип 1909-1912" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,522,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 25 пфеннигов
- Год 1910
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 25 пфеннигов 1910 года со знаком A. Это никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1287 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 270 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 22 февраля 2022
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 июня 2021
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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