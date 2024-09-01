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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

25 пфеннигов 1912 года D "Тип 1909-1912" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 25 пфеннигов 1912 года D "Тип 1909-1912" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 25 пфеннигов 1912 года D "Тип 1909-1912" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 900,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 25 пфеннигов
  • Год 1912
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 25 пфеннигов 1912 года со знаком D. Это никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 34106 проданному на аукционе Heritage Auctions за 156 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 25 пфеннигов 1912 D на аукционе Heritage - September 11, 2018
Германия 25 пфеннигов 1912 D на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
156 $
Цена в валюте аукциона 156 USD
Германия 25 пфеннигов 1912 D на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Германия 25 пфеннигов 1912 D на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Где продать?

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