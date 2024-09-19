Германия Период: 1871-2001 1871-2001
25 пфеннигов 1912 года F "Тип 1909-1912" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,003,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 25 пфеннигов
- Год 1912
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 25 пфеннигов 1912 года со знаком F. Это никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4064 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 300 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
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- Möller (1)
- Soler y Llach (1)
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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