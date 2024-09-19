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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

25 пфеннигов 1912 года F "Тип 1909-1912" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 25 пфеннигов 1912 года F "Тип 1909-1912" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 25 пфеннигов 1912 года F "Тип 1909-1912" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,003,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 25 пфеннигов
  • Год 1912
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 25 пфеннигов 1912 года со знаком F. Это никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4064 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 300 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (5)
  • HERVERA (1)
  • Katz (1)
  • Künker (2)
  • Möller (1)
  • Soler y Llach (1)
Германия 25 пфеннигов 1912 F на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
396 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Германия 25 пфеннигов 1912 F на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
280 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Германия 25 пфеннигов 1912 F на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1912 F на аукционе HERVERA - February 23, 2018
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 25 пфеннигов 1912 F на аукционе Soler y Llach - February 22, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1912 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1912 F на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1912 F на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1912 F на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1912 F на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1912 F на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 пфеннигов 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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