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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

25 пфеннигов 1910 года E "Тип 1909-1912" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 25 пфеннигов 1910 года E "Тип 1909-1912" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 25 пфеннигов 1910 года E "Тип 1909-1912" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,242,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 25 пфеннигов
  • Год 1910
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 25 пфеннигов 1910 года со знаком E. Это никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 282 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 430 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 25 пфеннигов 1910 E на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 25 пфеннигов 1910 E на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 25 пфеннигов 1910 E на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 300 USD
Германия 25 пфеннигов 1910 E на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
330 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Германия 25 пфеннигов 1910 E на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Германия 25 пфеннигов 1910 E на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1910 E на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1910 E на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Германия 25 пфеннигов 1910 E на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1910 E на аукционе Künker - July 21, 2021
Продавец Künker
Дата 21 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1910 E на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1910 E на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1910 E на аукционе Stephen Album - May 4, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 4 мая 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1910 E на аукционе Stephen Album - September 14, 2018
Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2018
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1910 E на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 25 пфеннигов 1910 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 25 пфеннигов 1910 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1910 E на аукционе HIRSCH - September 23, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1910 E на аукционе Heritage - April 19, 2016
Германия 25 пфеннигов 1910 E на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1910 E на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 25 пфеннигов 1910 E на аукционе Stack's - January 14, 2015
Германия 25 пфеннигов 1910 E на аукционе Stack's - January 14, 2015
Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1910 E на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1910 E на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1910 E на аукционе Heritage - February 7, 2012
Германия 25 пфеннигов 1910 E на аукционе Heritage - February 7, 2012
Продавец Heritage
Дата 7 февраля 2012
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 пфеннигов 1910 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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