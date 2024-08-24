Германия Период: 1871-2001 1871-2001
25 пфеннигов 1910 года E "Тип 1909-1912" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,242,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 25 пфеннигов
- Год 1910
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 25 пфеннигов 1910 года со знаком E. Это никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 282 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 430 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Coins.ee (2)
- Grün (7)
- Heritage (4)
- HIRSCH (1)
- Katz (1)
- Künker (5)
- NUMMUS Olomouc (1)
- Stack's (1)
- Stephen Album (2)
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 300 USD
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 21 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stephen Album
Дата 4 мая 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2018
Сохранность PF66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 25 пфеннигов 1910 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск