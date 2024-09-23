Германия Период: 1871-2001 1871-2001
25 пфеннигов 1911 года E "Тип 1909-1912" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 747,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 25 пфеннигов
- Год 1911
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 25 пфеннигов 1911 года со знаком E. Это никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 34105 проданному на аукционе Heritage Auctions за 408 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 11 мая 2021
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 июля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 мая 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 июня 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 25 пфеннигов 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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