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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

25 пфеннигов 1911 года E "Тип 1909-1912" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 25 пфеннигов 1911 года E "Тип 1909-1912" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 25 пфеннигов 1911 года E "Тип 1909-1912" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 747,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 25 пфеннигов
  • Год 1911
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 25 пфеннигов 1911 года со знаком E. Это никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 34105 проданному на аукционе Heritage Auctions за 408 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 25 пфеннигов 1911 E на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Германия 25 пфеннигов 1911 E на аукционе Russiancoin - January 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Германия 25 пфеннигов 1911 E на аукционе Coinhouse - June 26, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1911 E на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1911 E на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 25 пфеннигов 1911 E на аукционе Künker - July 21, 2021
Продавец Künker
Дата 21 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1911 E на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 25 пфеннигов 1911 E на аукционе Numisor - May 11, 2021
Продавец Numisor
Дата 11 мая 2021
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1911 E на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 25 пфеннигов 1911 E на аукционе Stack's - October 21, 2020
Германия 25 пфеннигов 1911 E на аукционе Stack's - October 21, 2020
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1911 E на аукционе Künker - July 17, 2019
Продавец Künker
Дата 17 июля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1911 E на аукционе Heritage - September 11, 2018
Германия 25 пфеннигов 1911 E на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1911 E на аукционе Stack's - May 14, 2018
Германия 25 пфеннигов 1911 E на аукционе Stack's - May 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 мая 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1911 E на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1911 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1911 E на аукционе WAG - May 7, 2017
Продавец WAG
Дата 7 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1911 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1911 E на аукционе Künker - June 23, 2011
Продавец Künker
Дата 23 июня 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1911 E на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 пфеннигов 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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