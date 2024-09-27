Германия Период: 1871-2001 1871-2001
25 пфеннигов 1911 года D "Тип 1909-1912" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 506,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 25 пфеннигов
- Год 1911
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 25 пфеннигов 1911 года со знаком D. Это никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2296 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 270 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Где продать?
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