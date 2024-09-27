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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

25 пфеннигов 1911 года D "Тип 1909-1912" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 25 пфеннигов 1911 года D "Тип 1909-1912" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 25 пфеннигов 1911 года D "Тип 1909-1912" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 506,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 25 пфеннигов
  • Год 1911
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 25 пфеннигов 1911 года со знаком D. Это никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2296 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 270 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 25 пфеннигов 1911 D на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Германия 25 пфеннигов 1911 D на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Германия 25 пфеннигов 1911 D на аукционе Stephen Album - March 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Германия 25 пфеннигов 1911 D на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 пфеннигов 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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