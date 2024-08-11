Германия Период: 1871-2001 1871-2001
25 пфеннигов 1909 года E "Тип 1909-1912" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 250,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 25 пфеннигов
- Год 1909
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 25 пфеннигов 1909 года со знаком E. Это никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 71565 проданному на аукционе Stack's Bowers за 420 USD. Торги состоялись 21 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 18 июля 2016
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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