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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

25 пфеннигов 1909 года E "Тип 1909-1912" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 25 пфеннигов 1909 года E "Тип 1909-1912" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 25 пфеннигов 1909 года E "Тип 1909-1912" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 250,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 25 пфеннигов
  • Год 1909
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 25 пфеннигов 1909 года со знаком E. Это никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 71565 проданному на аукционе Stack's Bowers за 420 USD. Торги состоялись 21 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (3)
Германия 25 пфеннигов 1909 E на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 25 пфеннигов 1909 E на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
280 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Германия 25 пфеннигов 1909 E на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность AU
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 25 пфеннигов 1909 E на аукционе Stack's - October 21, 2020
Германия 25 пфеннигов 1909 E на аукционе Stack's - October 21, 2020
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1909 E на аукционе Kroha - November 17, 2018
Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1909 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 25 пфеннигов 1909 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1909 E на аукционе Auction World - July 18, 2016
Продавец Auction World
Дата 18 июля 2016
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1909 E на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1909 E на аукционе HIRSCH - September 27, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1909 E на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1909 E на аукционе Heritage - April 18, 2011
Германия 25 пфеннигов 1909 E на аукционе Heritage - April 18, 2011
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 пфеннигов 1909 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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