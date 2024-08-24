Германия Период: 1871-2001 1871-2001
25 пфеннигов 1909-1912 года J "Тип 1909-1912". Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Смещение штемпеля
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Никель
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 25 пфеннигов
- Год 1909-1912
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 25 пфеннигов 1909-1912 года со знаком J. Смещение штемпеля. Это никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 467 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 500 EUR. Торги состоялись 29 июня 2020.
Сохранность
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