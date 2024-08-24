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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

25 пфеннигов 1909-1912 года J "Тип 1909-1912". Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 25 пфеннигов 1909-1912 года J "Тип 1909-1912" Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 25 пфеннигов 1909-1912 года J "Тип 1909-1912" Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 25 пфеннигов
  • Год 1909-1912
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 25 пфеннигов 1909-1912 года со знаком J. Смещение штемпеля. Это никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 467 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 500 EUR. Торги состоялись 29 июня 2020.

Сохранность
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  • Möller (1)
Германия 25 пфеннигов 1909-1912 J на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
294 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Германия 25 пфеннигов 1909-1912 J на аукционе Möller - June 29, 2020
Продавец Möller
Дата 29 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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