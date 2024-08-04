Германия Период: 1871-2001 1871-2001
25 пфеннигов 1909 года F "Тип 1909-1912" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 400,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 25 пфеннигов
- Год 1909
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 25 пфеннигов 1909 года со знаком F. Это никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4057 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 280 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 июля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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