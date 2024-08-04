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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

25 пфеннигов 1909 года F "Тип 1909-1912" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 25 пфеннигов 1909 года F "Тип 1909-1912" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 25 пфеннигов 1909 года F "Тип 1909-1912" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 400,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 25 пфеннигов
  • Год 1909
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 25 пфеннигов 1909 года со знаком F. Это никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4057 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 280 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sonntag (1)
  • Stack's (1)
  • WAG (1)
Германия 25 пфеннигов 1909 F на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 25 пфеннигов 1909 F на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 25 пфеннигов 1909 F на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 23 EUR
Германия 25 пфеннигов 1909 F на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 25 пфеннигов 1909 F на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1909 F на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1909 F на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1909 F на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1909 F на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1909 F на аукционе Stack's - February 25, 2021
Германия 25 пфеннигов 1909 F на аукционе Stack's - February 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1909 F на аукционе Künker - July 17, 2019
Продавец Künker
Дата 17 июля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1909 F на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1909 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1909 F на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1909 F на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1909 F на аукционе Heritage - April 26, 2010
Германия 25 пфеннигов 1909 F на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 пфеннигов 1909 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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