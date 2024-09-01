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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

25 пфеннигов 1909 года A "Тип 1909-1912" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 25 пфеннигов 1909 года A "Тип 1909-1912" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 25 пфеннигов 1909 года A "Тип 1909-1912" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 962,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 25 пфеннигов
  • Год 1909
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 25 пфеннигов 1909 года со знаком A. Это никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32559 проданному на аукционе Heritage Auctions за 329 USD. Торги состоялись 7 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • MDC Monaco (1)
  • NUMMUS Olomouc (5)
  • Rio de la Plata (1)
  • SINCONA (1)
  • Stephen Album (1)
  • WAG (3)
Германия 25 пфеннигов 1909 A на аукционе Heritage - June 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 159 USD
Германия 25 пфеннигов 1909 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 25 пфеннигов 1909 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность AU
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Германия 25 пфеннигов 1909 A на аукционе Klondike Auction - January 10, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 10 января 2024
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
Германия 25 пфеннигов 1909 A на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1909 A на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1909 A на аукционе Klondike Auction - June 25, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 25 июня 2023
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1909 A на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1909 A на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Германия 25 пфеннигов 1909 A на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 25 пфеннигов 1909 A на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1909 A на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
Германия 25 пфеннигов 1909 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Германия 25 пфеннигов 1909 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность AU
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Германия 25 пфеннигов 1909 A на аукционе Stephen Album - March 8, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 8 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1909 A на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1909 A на аукционе Rio de la Plata - May 29, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 29 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1909 A на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1909 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Германия 25 пфеннигов 1909 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1909 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Германия 25 пфеннигов 1909 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 25 пфеннигов 1909 A на аукционе Höhn - September 13, 2018
Продавец Höhn
Дата 13 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1909 A на аукционе Höhn - May 27, 2017
Продавец Höhn
Дата 27 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 25 пфеннигов 1909 A на аукционе Heritage - April 10, 2017
Германия 25 пфеннигов 1909 A на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1909 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 пфеннигов 1909 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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