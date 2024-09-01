Германия Период: 1871-2001 1871-2001
25 пфеннигов 1909 года A "Тип 1909-1912" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 962,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 25 пфеннигов
- Год 1909
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 25 пфеннигов 1909 года со знаком A. Это никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32559 проданному на аукционе Heritage Auctions за 329 USD. Торги состоялись 7 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Grün (5)
- Heritage (2)
- Höhn (2)
- Klondike Auction (2)
- Künker (2)
- MDC Monaco (1)
- NUMMUS Olomouc (5)
- Rio de la Plata (1)
- SINCONA (1)
- Stephen Album (1)
- WAG (3)
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 159 USD
Продавец Klondike Auction
Дата 25 июня 2023
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность PF62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stephen Album
Дата 8 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rio de la Plata
Дата 29 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Höhn
Дата 13 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность SP63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 25 пфеннигов 1909 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск