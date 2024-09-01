25 пфеннигов 1909 года A "Тип 1909-1912" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 25 пфеннигов 1909 года со знаком A. Это никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32559 проданному на аукционе Heritage Auctions за 329 USD. Торги состоялись 7 апреля 2017.

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