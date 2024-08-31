Германия Период: 1871-2001 1871-2001
25 пфеннигов 1910 года J "Тип 1909-1912" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,561,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 25 пфеннигов
- Год 1910
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 25 пфеннигов 1910 года со знаком J. Это никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1205 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 425 EUR. Торги состоялись 5 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
461 $
Цена в валюте аукциона 425 EUR
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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