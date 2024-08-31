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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

25 пфеннигов 1910 года J "Тип 1909-1912" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 25 пфеннигов 1910 года J "Тип 1909-1912" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 25 пфеннигов 1910 года J "Тип 1909-1912" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,561,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 25 пфеннигов
  • Год 1910
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 25 пфеннигов 1910 года со знаком J. Это никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1205 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 425 EUR. Торги состоялись 5 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 25 пфеннигов 1910 J на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Германия 25 пфеннигов 1910 J на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
461 $
Цена в валюте аукциона 425 EUR
Германия 25 пфеннигов 1910 J на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 53 EUR
Германия 25 пфеннигов 1910 J на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1910 J на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1910 J на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1910 J на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1910 J на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Германия 25 пфеннигов 1910 J на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1910 J на аукционе Möller - November 16, 2020
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1910 J на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1910 J на аукционе Russiancoin - November 28, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 28 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 25 пфеннигов 1910 J на аукционе Russiancoin - August 8, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 25 пфеннигов 1910 J на аукционе Russiancoin - February 7, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 7 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 25 пфеннигов 1910 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1910 J на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1910 J на аукционе Katz - December 18, 2016
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
Германия 25 пфеннигов 1910 J на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 25 пфеннигов 1910 J на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 25 пфеннигов 1910 J на аукционе WAG - June 15, 2014
Продавец WAG
Дата 15 июня 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 пфеннигов 1910 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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