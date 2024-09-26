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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

25 пфеннигов 1912 года J "Тип 1909-1912" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 25 пфеннигов 1912 года J "Тип 1909-1912" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 25 пфеннигов 1912 года J "Тип 1909-1912" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 362,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 25 пфеннигов
  • Год 1912
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 25 пфеннигов 1912 года со знаком J. Это никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1741 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 240 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (1)
Германия 25 пфеннигов 1912 J на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 25 пфеннигов 1912 J на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Германия 25 пфеннигов 1912 J на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 160 USD
Германия 25 пфеннигов 1912 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1912 J на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1912 J на аукционе Heritage - September 8, 2016
Германия 25 пфеннигов 1912 J на аукционе Heritage - September 8, 2016
Продавец Heritage
Дата 8 сентября 2016
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1912 J на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 25 пфеннигов 1912 J на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 пфеннигов 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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