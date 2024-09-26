Германия Период: 1871-2001 1871-2001
25 пфеннигов 1912 года J "Тип 1909-1912" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 362,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 25 пфеннигов
- Год 1912
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 25 пфеннигов 1912 года со знаком J. Это никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1741 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 240 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 8 сентября 2016
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Где продать?
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