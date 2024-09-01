Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1896 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,1110 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,9999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,771,885
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1896
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (95)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1896 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51068 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1150 USD. Торги состоялись 6 января 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Anticomondo (1)
- Aureo & Calicó (1)
- Busso Peus (1)
- Cayón (1)
- Cieszyńskie CN (1)
- Emporium Hamburg (4)
- Frühwald (1)
- Gorny & Mosch (2)
- Grün (17)
- Heritage (1)
- HIRSCH (1)
- Höhn (1)
- Katz (2)
- Kricheldorf (1)
- Künker (7)
- Macho & Chlapovič (1)
- Möller (2)
- Münzen & Medaillen (2)
- NUMMUS Olomouc (1)
- Rauch (3)
- Rio de la Plata (2)
- Schulman (1)
- Soler y Llach (2)
- Solidus Numismatik (1)
- Stack's (1)
- Stary Sklep (1)
- Teutoburger (8)
- TMAJK sro (1)
- WAG (20)
- WCN (2)
- Westfälische (1)
- Zöttl (2)
- Денга1700 (2)
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
587 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Продавец Frühwald
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи 2 марки 1896 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск