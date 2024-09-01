2 марки 1896 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1896 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51068 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1150 USD. Торги состоялись 6 января 2008.

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