Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1902 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 360,889
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1902
- Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (109)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1902 года "Вюртемберг" со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 20721 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3055 USD. Торги состоялись 6 января 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 22 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
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Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
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Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
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