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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1902 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 марок 1902 года F "Вюртемберг" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1902 года F "Вюртемберг" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 27,78 гр
  • Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 360,889

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1902
  • Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (109)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1902 года "Вюртемберг" со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 20721 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3055 USD. Торги состоялись 6 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1902 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Германия 5 марок 1902 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 5 марок 1902 F "Вюртемберг" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 19, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1902 F "Вюртемберг" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1902 F "Вюртемберг" на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1902 F "Вюртемберг" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Германия 5 марок 1902 F "Вюртемберг" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1902 F "Вюртемберг" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 5 марок 1902 F "Вюртемберг" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1902 F "Вюртемберг" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1902 F "Вюртемберг" на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1902 F "Вюртемберг" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
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Германия 5 марок 1902 F "Вюртемберг" на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
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Германия 5 марок 1902 F "Вюртемберг" на аукционе Karamitsos - October 22, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 22 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1902 F "Вюртемберг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Германия 5 марок 1902 F "Вюртемберг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1902 F "Вюртемберг" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 5 марок 1902 F "Вюртемберг" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1902 F "Вюртемберг" на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1902 F "Вюртемберг" на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1902 F "Вюртемберг" на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1902 F "Вюртемберг" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1902 F "Вюртемберг" на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Германия 5 марок 1902 F "Вюртемберг" на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1902 F "Вюртемберг" на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1902 F "Вюртемберг" на аукционе Numismática Leilões - April 17, 2023
Продавец Numismática Leilões
Дата 17 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Германия 5 марок 1902 F "Вюртемберг" на аукционе Karamitsos - September 22, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 22 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1902 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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